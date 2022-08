Holka, nebo kluk? Eva Perkausová v 6. měsíci těhotenství prozradila pohlaví očekávaného potomka

Eva Perkausová Video: CNN Prima News

S manželem Ivanem Heckem společně propíchli balónek a bylo jasno. Když se z něj začaly sypat modré papírky, nadšený nastávající otec políbil svoji ženu a slovy "Já tě miluju," dal jasně najevo, jak moc se na syna těší.

"Jsem šťastná a spokojená. Dokonce jsem tak nějak tušila od začátku těhotenství, že to asi bude chlapeček,“ prozradila s úsměvem Eva Perkausová, která prožívá ukázkové těhotenství.

Žádné nevolnosti ji prý nepotkaly. "Cítím se jako před těhotenstvím, nemám žádné komplikace, nevadí mi horka. Vše je super a doufám, že to tak bude i nadále. Užívám si to, co to jde," prozradila Super.cz moderátorka. ■