Svoje krásně tvarované křivky nechala pokrýt tetováním. Sexy influencerku tetuje její partner

Blogerka Alex Sedláčková Super.cz

„Jela jsem k němu do Olomouce na kérku,“ prozradila nám blogerka a zároveň ukázala na obrazec květiny na pravém rameni, který je práci jejího partnera. „Přítel se hodně prezentuje na sociálních sítích díky práci. Původně jsem si ho našla kvůli jeho tvorbě, protože se zabývá americkým oldschool stylem. Bylo pak příjemné, když jsem zjistila, že je to fešák,“ culila se Alex.

Alex a Lenny spolu chodí už delší dobu, ale zatím vztah neposunuli na další úroveň. K zasnoubení zatím nedošlo. Nabízí se, že by jí partner mohl prsten vytetovat na levý prsteníček, blogerka po tom ale netouží a sní o klasickém prstenu s blyštivým diamantem. Samotná veselka by ale mohla proběhnout originálně. „Věřím, že naše svatba by proběhla zajímavým stylem. Oba milujeme Bali, tak si dovedu představit, že to bude obřad v zahraničí,“ říká Alex Sedláčková. ■