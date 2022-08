Svou maminku rozhodně nezapře: Rusovlasá misska Pavelková se pochlubila sedmiletým synem

Romana Pavelková Foto: se svolením R. Pavelkové

A nutno říct, že svou maminku malý Max rozhodně nezapře. „Byly jsme s kamarádkami na Dolní Moravě a také u moře, léto si užíváme,“ svěřila se Super.cz modelka, která se před začátkem školního roku rozhodla také pomáhat. Prostřednictvím svého nadačního fondu darovala novou školní výbavu hned do dvou Klokánků.

S Fondem ohrožených dětí spolupracuje Pavelková dlouhodobě a do pomoci zapojuje už od malička i svého syna. „Školní potřeby jsou finančně náročná záležitost, proto udělaly v pardubickém i pražském Klokánku obrovskou radost. Předávat dary dětem se mnou jezdí už několik let Maxík, kterého učím, že ne všechny děti se mají tak dobře, a proto je potřeba si navzájem pomáhat. Navíc jde teď do druhé třídy, takže si za odměnu mohl vybrat batoh do školy jako správný velký kluk,“ svěřila se modelka, která se synem pózovala také před objektivem. ■