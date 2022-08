Vnadná Scarlett Johansson zářila v červených bikinách, zatímco její manžel zkoušel hydrofoil

Scarlett Johansson si užívala v letovisku The Hamptons. Profimedia.cz

Jak jinak než na luxusní jachtě si mohla užívat dovolenou jedna z nejkrásnějších hollywoodských hereček Scarlett Johansson (37). Ta kupodivu nezavítala do Evropy jako většina jejích kolegů, ale s manželem Colinem Jostem vyrazili do vyhlášeného přímořského letoviska na Long Islandu The Hamptons.