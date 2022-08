Z nešťastného nakopnutí je zlomenina. Bolí to při každém kroku, posteskl si zpěvák a popsal, co se stalo

Ondřej Bábor Foto: archiv Divadla Broadway

„Na jedné ze zkoušek jsem si nešťastně nakopl malíček. Když jsem přišel domů, vše vypadalo v pořádku, ale v noci se to ozvalo a začalo fialovět,“ řekl Super.cz herec, který si již v minulosti způsobil ošklivá zranění při pádu z motorky.

Proto navštívil zdravotnické zařízení a z verdiktu lékařů po provedeném rentgenu nebyl vůbec nadšený. „Jedná se o zlomeninu malíčku, na to se nedostává sádra, takže to mám jen zafixované. Ale bolí to dost při každém kroku. Na zkoušky chodím, ale na nějaký čas se budu muset vyhýbat choreografiím. Doufám, že se to brzy zahojí,“ dodal zpěvák, který se objeví muzikálu s hity Olympiku Okno mé lásky. ■