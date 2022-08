Marta Kubišová po závažné operaci střev: Stejnou nemoc prodělala už před lety. Jak na tom zpěvačka je?

Marta Kubišová s námi promluvila po návratu z nemocnice. Michaela Feuereislová

S legendární umělkyní jsme hovořili těsně předtím, než odjela opět do nemocnice na vyndání svorek po zákroku. „Nebudou mi vytahovat stehy, ale odstraňují mi svorky, ty mám vůbec poprvé. Jsem ráda, že to bude za mnou,“ započala náš rozhovor paní Marta.

Bylo štěstí v neštěstí, že Kubišová prodělala stejné onemocnění už v minulosti. Díky tomu aspoň rychle rozeznala příznaky vážné hrozby. „To stejné se mi stalo v roce 2000. Pamatuju si to přesně, protože to jsem pak zkoušela představení Líp se loučí v neděli. Pravděpodobně tam po té předchozí události zůstaly srůsty po proděravělém střevě,“ vzpomíná. „Pan doktor mi řekl, že mám naštěstí dlouhé střevo, a tak bylo co řezat," vtipkovala pacientka. Rekonvalescence po zákroku je také podobná. „Už tenkrát jsem nemohla popadnout dech, i teď se mi hůř dýchá. To k tomu asi patří, ale bude to určitě jen a jen lepší.“

Kubišová je ráda, že je opět ve svém domácím prostředí, na pobyt v nemocnici ale nevzpomíná ve zlém, i když se musela třikrát stěhovat. „Prošla jsem celkem třemi jednotkami intenzivní péče. Někde se rekonstruovalo, jinde malovalo, tak jsem se cítila jako škatulata, hejbejte se. Ale rozhodně si nestěžuji, v nemocnici se o mě postarali perfektně. Operoval mě slavný operatér Ronald Pospíšil a pak se o mě krásně staral přednosta oddělení Pavel Radar. Samozřejmě mě navštívil i můj přítel, pan profesor Neužil. (MUDr. Petr Neužil, primář Kardiologického oddělení, který Kubišovou operoval po infarktu, pozn. red.) Bez toho to nejde,“ usmívá se paní Marta.

Vzorná pacientka si pomalu zvyká i na pooperační režim. Musí dodržovat tzv. bezezbytkovou dietu, která bývá často nasazovaná po léčbě střevních nemocí. Spočívá v tom, že pacient konzumuje jen to, co organismus beze zbytku zpracuje, a střevo tak není zbytečně zatěžované.

„Je to teda dílo, pro mě úplně nová věc. Je to naprostý opak toho, co jsem dodržovala po poslední operaci celých 22 let. Jedla jsem vlákninu, ovoce, zeleninu, co nejvíce jadérek v pečivu. To všechno mělo čistit. Asi to ale čistilo špatně,“ krčí rameny paní Marta Kubišová, která se naštěstí už těší i dobré náladě. ■