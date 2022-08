Před 45 lety se zamilovala do Dlouhého Janka. Láska Leontýnky z Ať žijí duchové! ale nebyla jen filmová

Dana Vávrová a Jiří Procházka ve filmu Ať žijí duchové! Foto: reprofoto Ať žijí duchové!

Bude tomu už 45 let, co se krásná Leontýnka zamilovala do Dlouhého Janka v jedné z nejkrásnějších dětských filmových komedií Ať žijí duchové! A láska to nebyla jen filmová, ale skutečná. Na rozdíl od scénáře ale bohužel neopětovaná a herečka Dana Vávrová, představitelka hlavní dětské role, se kvůli tomu dlouho trápila.