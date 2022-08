Vdova po Kurtu Cobainovi Courtney Love (58) se pochlubila postavou v bikinách. Nedávno přitom vážila 43 kilo!

Courtney Love Profimedia.cz

Ve středu se na Instagramu pochlubila snímkem v pestrobarevných bikinách, v nichž vynikla její štíhlá postava včetně několika tetování. Nejvýraznější z nich je nápis a název jednoho z alb skupiny Rolling Stones 'Let it Bleed' (Nech to krvácet) na její pravé paži.

Vdova po frontmanovi Nirvany Cobainovi, s nímž počala dnes již devětadvacetiletou dceru Frances Bean, sdílela několik snímků z mola u moře s roztaženýma rukama směrem k nebi a popiskem: „Žít dobře je nejlepší odplata!“

Zpěvačka tak zřejmě odkazovala nejen na svůj divoký životní styl, který se v minulosti neobešel bez závislostí na alkoholu a drogách, ale především na skutečnost, že ještě před dvěma lety trpěla zdravotními potížemi, kvůli nimž byla tak zesláblá, že málem přišla o život a vážila pouhých 43 kilogramů. Lékaři to prý zpočátku přisuzovali drogám, ale nakonec se přišlo na to, že trpěla anémií.

Courtney Love byla hlavní členkou dnes již zaniklé skupiny Hole. Časopis Rolling Stone ji dokonce nazval nejkontroverznější ženou v historii rocku. V roce 1996 získala roli ve snímku Miloše Formana Lid versus Larry Flint, za niž byla nominována na Zlatý glóbus. ■