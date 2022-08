Musí utíkat z Prahy, aby si vyčistil hlavu. Co dalšího nevíte o hvězdě Survivoru Tomáši Zástěrovi?

Tomáš Zástěra TV Nova

"Pobyt v přírodě a kempování miluju, od dětství jsem jezdil na tábory, dnes jeden takový s přáteli dokonce vedu. Na válení u moře mě moc neužije, a tak vždy, když mám tu možnost, utíkám z Prahy mimo civilizaci a objevuju krásy Česka. V přírodě si vyčistím hlavu a díky tomu pak lépe zvládám život v městské džungli," prozradil Zástěra.

Nás zajímalo, jestli je Tomáš spíš návštěvníkem kempů ála party do rána, nebo spíš na romantiku u ohýnku? "V kempu jsem spíše romantický pařič. To znamená, že u ohýnku sedím až do rána a pak hned spát," řekl Super.cz. ■