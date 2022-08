Urostlý fešák z Velmi křehkých vztahů se pochlubil přítelem. A poslal jasný vzkaz všem homobijcům

Daniel Bambas Michaela Feuereislová

Urostlý herecký fešák Daniel Bambas (42) sice přitahuje dámské publikum jako magnet, ve skutečnosti se mu ale líbí muži. Nikdy ale neměl potřebu ventilovat svou sexuální orientaci na veřejnosti. Postupně se ale otevřel o své orientaci před kamarády i kolegy v divadle a režiséři ho v pohodě obsazovali do rolí milovníků.

„Síla této profese spočívá přece mimo jiné v tom, že herec dokáže přesvědčivě ztvárnit i osudy, které jsou od jeho vlastního na hony vzdálené. To by pak vraha musel hrát vrah,“ řekl nedávno Super.cz Bambas, který se v době, kdy v Praze probíhá festival Prague Pride, poprvé pochlubil i svým přítelem. A to společnými snímky z cestování po jeho oblíbeném Dánsku.

Daniel Bambas s přítelem

„Všechny tyhle fotky vznikly v Dánsku. V zemi, kde je debata o LGBTQIA+ na úrovni, které jsme v České republice stále vzdáleni. Ale mění se to. Každým rokem sílí snaha odříznout se od cesty, která vede k diskriminaci, nenávisti, stigmatizaci. Cesty, která vede na východ od vyspělých evropských společností. Nebude to trvat tak dlouho a některé výroky z úst vrcholných činitelů budou nemyslitelné i v České republice,“ nechal se slyšet Bambas.

Oblíbený herec, jenž je divákům známý z mnoha divadelních rolí a také například seriálů Ordinace v růžové zahradě, Velmi křehké vztahy nebo Ulice, stále nechápe nenávist některých lidí vůči sexuálním menšinám.

„Snažím se myslet na tu velkou spoustu lidí, kteří si uvědomují, jak nesmyslná a směšná je nenávist vůči lidem na základě jejich orientace. Jak krátkozraká a hloupá je snaha zamezit tomu, abychom měli stejná práva jako heterosexuální většina. Milí homobijci, láska je. A je nejsilnější. A většina lidí to ví a cítí. A vy s tím nic nenaděláte,“ vzkázal rázně herec. ■