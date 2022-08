Takhle Bára Mottlová oslavila 36. narozeniny: Podprsenku nechala doma a užívala si na lodi

Barbora Mottlová Foto: Explorer (5x)

Krásná Barbora Mottlová (36) si život tedy umí užívat! Na svoje 36. narozeniny odletěla se svou kamarádkou a kolegyní Evou Decastelo (43) do New Yorku, kde si dopřávaly především kulturní akce. Po návratu ji pak čekala ještě party na lodi.

Bára má dokonalé křivky, a tak ani na svojí narozeninové oslavě nezahálela a byla pekelně sexy. V bílých šatech s pořádně hlubokým výstřihem byla ozdobou večírku. Na lodi se sešly její nejbližší kamarádky, o zábavu nebyla nouze a chlapi měli vstup zakázán!

"Vážím si toho, že mám kolem sebe super holky. Každá z nich mi ten život nějak obohatila, takže jsem si chtěla udělat takovou holčičí jízdu. Co si budeme povídat, chlapů je kolem pořád dost a je fajn si od nich odpočinout, takže jsem chtěla udělat party jen pro svoje holky a myslím, že jsme si to maximálně užily!" řekla nám Bára Mottlová, která o nápadníky sice nemá nouzi, ale ten pravý jí zatím do cesty nepřišel.

Zajímalo nás, jak si Bára představuje následující rok a co plánuje, protože na co sáhne, to se jí daří. "Určitě mám v plánu jet pořád na své vlně... Dobrá energie a užívat si života. Starat se o baráček, o Chicouše (hereččin pes - pozn.) a třeba už si najít nějakýho partnera pro život, ale kdo ví, co mi ten život přihraje," prozradila skromně Super.cz.

Kráska jednoduše bere život takový, jaký je. "To, co bych chtěla, si stejně z prstu nevycucám, takže se těším na to, co přinese tenhle ten novej rok," dodává se smíchem. ■