Heidi Janků už před oslavou 60. narozenin byla na konzultaci u plastických chirurgů: Co má v plánu?

"Mně teda čančání na vystoupení zase tak dlouho netrvá. I s umytím hlavy a navlněním vlasů jsem schopná to za tři čtvrtě hodiny zvládnout. Když se mám jen nalíčit, tak ten obličej mám hotový za čtvrt hodiny. Vždyť to trénuju pomalu šedesát let," smála se zpěvačka, která už pozvolna plánuje i oslavu šedesátin. "I když už není moc co slavit, je to každopádně oslava života," míní Heidi, která chce uspořádat i dva narozeninové koncerty s kapelou.

"Jako šedesátnice se zatím necítím. Možná, že to přijde, až to udeří. Ale všichni mi říkají, že věk je jenom číslo, ať to neřeším," krčila rameny Janků, která vypadá na svůj věk fantasticky. Zatím ani nevyužila služby plastických chirurgů, konzultace už má ale za sebou. "Řešila jsem plastiku víček nebo nitě, které by mi pozvedly kontury v obličeji. Tělo je dobré, ale ten ksicht bych potřebovala trošku vyměnit," prozradila. ■