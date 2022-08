První manželství Olivie Newton-John skončilo nevěrou. Bojovala s rakovinou, její muž se zakoukal do mladé chůvy

Olivia Newton-John a Matt Lattanzi se vzali v roce 1984. Profimedia.cz

Herečka a zpěvačka Olivia Newton-John (✝73) byla dvakrát vdaná. Po boku Johna Easterlinga (70) strávila 14 manželských let, předtím byla jedenáct roků s Mattem Lattanzim (63), s nímž má dceru Chloe (36). Manželství skončilo v době, kdy herečka poprvé zápasila s rakovinou, poté, co se Lattanzi zakoukal do mladé chůvy Cindy.

Rozvod proběhl v roce 1995, dvě léta nato si Lattanzi, jemuž bylo tehdy 40, vzal osmadvacetiletou chůvu za ženu. Manželství jim vydrželo deset roků.

Lattanzi a Newton-John se potkali na natáčení muzikálu Xanadu. Jí tehdy bylo 32, jemu 21. Navzdory věkovému rozdílu mezi nimi chemie zafungovala okamžitě, svěřila se herečka. Konec nastal v době, kdy Olivia kariéru odsunula do pozadí, aby se soustředila na léčbu rakoviny. „Přesunula jsem se na farmu poblíž Byron Bay a seriózně pomýšlela na důchod,“ uvedla v roce 2005 v Daily Mailu.

Chůvu na výpomoc s dcerou manželé najali v roce 1993 a ta se rychle stala členkou rodiny.

Z rozvodu Newton-John exmanžela nevinila. „Myslím, že naše manželství by dospělo ke konci, ale kvůli rakovině se to stalo dříve, což bylo dobře,“ uvedla.

„Bylo to bolestivé, ale nikdy jsme spolu neměli rozbroje. Snažili jsme se to ukončit přátelsky, protože máme dítě a dohodli jsme se, že dcera je tím nejdůležitějším v našich životech a nikdy se o ni nebudeme hádat. Co se mezi námi stalo, je naše věc, a nesmí ji to ovlivnit,“ uvedla deset let po rozvodu.

Nyní je Lattanzi potřetí ženatý, s manželkou žijí v Oregonu. ■