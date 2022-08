Tyto fotky dělí 14 dní: Rosničku z Novy lidé hejtovali, že je moc vychrtlá, pak se ptali na těhotenství

Simona Šimková na snímcích pořízených v rozmezí dvou týdnů Foto: Se svolením S. Šimkové

Moderátorka Počasí na Nově Simona Šimková váží 53 kilogramů a je spokojená. Průběžně se ale potýká s komentáři i zprávami, které jí chodí na sociálních sítích, že je až příliš hubená a měla by přibrat. „Komentáře na něčí postavu mě opravdu vytáčí. Ať už na to, že je někdo extrémně hubený, nebo naopak silnější. Co je komu do toho?“ říká Šimková v rozhovoru pro Super.cz.

„Ví ten dotyčný, co za aktuální podobou těla je? Že například silnější dívka musela na sílu přibrat, aby se po poruše příjmu potravy dala opět do kupy, nebo naopak hubená dívka, která má kvůli své váze zdravotní problémy, chce přibrat, ale nejde jí to? Jak jí asi pomůže, že si přečte komentář, že je jako chodící kostra? Opravdu moc ne. Lidé si ani neuvědomují, jak jedním komentářem na sociálních sítích mohou člověku ublížit,“ uvedla reportérka a rosnička.

Ona sama má zkušenost jak s přibíráním, tak s hubnutím. V době studií se tak trochu utrhla ze řetězu a kila šla rychle nahoru. „Holka z Jihlavy přijela do Brna a najednou zjistila, že existuje něco jako studentská středa v klubech, otevřené kebaby a pizzy na hlavním nádraží i ve 2 ráno apod. Tak jsem si toho všeho užívala. Sport šel absolutně stranou a životospráva také,“ přiznala.

Během asi dvou let přibrala na 60 kg. Nestěžovala si, na postavu sklízela komplimenty, ale chtěla upravit životosprávu, která nebyla nejzdravější. Proto si nechala sestavit jídelníček na míru a s tím šla dolů i nabraná kila. Jenže mnohem víc, než by si Simona přála. Z 60 kilogramů najednou během pár měsíců vážila pouhých 49 kil.

„Problém byl, že já jsem si na takovou stravu už tak zvykla, že jsem od ní nechtěla upouštět. Nechtěla jsem se vrátit do toho, co bylo předtím, ale zároveň jsem věděla, že takto také pokračovat nemůžu. Nejen že už to esteticky opravdu nebylo moc hezké, začala jsem mít i zdravotní problémy doprovázené i větší zimomřivostí, hůř jsem spala a byla tím pádem více unavená během dne,“ popisuje.

Začala se proto zajímat o výživové poradenství, udělala si kurz na kondičního trenéra. A ačkoli už přesně ví, co by jíst měla a také to dělá, kila jdou nahoru jen těžko. „Trvalo zhruba rok, do současnosti, než se mi podařilo nabrat alespoň něco. Aktuálně už jsem zpátky alespoň na tom optimálu 52 – 53 kilo. Chtěla bych ještě tak dvě tři kilča nahoru, ale opravdu to jde těžko,“ říká Simona.

Hejty, které dostává na sociálních sítích, jí, jak přiznala, umějí ublížit. „Lidé nevědí, že mám za sebou už více než roční cestu, kdy se snažím přibrat a nejde to. Nevědí, že ztráta hmotnosti nebyla cílená, ale pouze jsem chtěla jíst správně. Nevědí, že mi tento pokus omyl s jídelníčkem přinesl spoustu problémů,“ říká a přidává paradoxní historku.

Jen 14 dní poté, co si u fotek z letošní dovolené četla, jak je vychrtlá, zveřejnila snímek před svou domovskou televizí, kde podle některých pro změnu měla vypouklé bříško, a začaly jí chodit dotazy na těhotenství.

„Maskérky si dělají srandu, že mám nejmenší šaty ze všech moderátorek, a jakmile mají nějaké malé a upnuté, automaticky jdou mně. Proto se pak holt stane, že když se před relací najím, může mi být více vidět bříško. Ale ne, není tam - alespoň zatím - miminko, je tam pouze večeře,“ dodává s úsměvem. ■