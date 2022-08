Nataša Gollová oblékla ve slavné komedii šaty po Adině Mandlové. Kolik tehdy stály?

Nataša Gollová a Růžena Nasková ve filmu Konečně sami Foto: Prima Max

Staré pořekadlo praví, že „tchyně, pivo, uzený, nejlepší jsou studený“. Čím to, že tchyně na rozdíl od tchánů vzbuzují tolik posměchu a negativních reakcí? Psychologové na to kápli: tchyně se nedokážou oprostit od role mámy, a proto se mladým pletou do věcí, do kterých jim nic není.