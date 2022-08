Z objednané striptérky byl trapas! Václav Vydra prozradil pikantní detaily přátelství s Jiřím Menzelem

Václav Vydra Herminapress

Ačkoli byli přátelé, žádná protekce z toho nebyla. Menzel ho nikdy neobsadil do žádného svého filmu, i když jednou k tomu měl Václav Vydra opravdu blízko.

"Měl jsem hrát hlavní postavu ve filmu Vesničko má, středisková, ale našli většího blbce. Menzel mi to jednou řekl, do té doby jsem to vůbec nevěděl. Dělali jsme spolu hodně divadelních her, ale do filmu mě nikdy neobsadil," prozradil herec v talk show 7 pádů Honzy Dědka.

S humorem sobě vlastním vzpomínal na dobu, kdy Menzelovi jako dárek objednal striptérku. Bylo to k režisérovým 62. narozeninám. "To bylo hodně vtipný. Bylo to možná trapnější než vtipnější. Napadlo nás, že to bude trošku šoking. Shodli jsme se na tom, že to bude vtipný, sehnali jsme striptérku, domluvili jsme, že přijde po představení," vyprávěl Vydra a konec jeho historky dokazuje, že slavný režisér byl na jiný druh zábavy.

"Jirku jsme posadili do první řady Vinohradského divadla. Dívka přišla na jeviště, začala své představení a Jirka se pomalu zasouval do toho křesla. A trvalo to dlouho. A my jsme s Viktorem Preissem seděli v poslední řadě a trošku jsme se styděli," přiznal herec, který se dostal do povědomí diváků díky desítkám rolí.

Další rok už měl Menzel opravdu důvod se radovat! "Příští rok jsem to napravil a uspořádal jsem na jevišti Vinohradského divadla dortovou bitvu. To Jirka miloval. Padesát harlekýnů a osazenstvo hry, která se tenkrát hrála, jsme se seřadili na jevišti, měli jsme bílé pláště a plavecké brýle a začalo to. Udortovali jsme se tam," vzpomínal Václav na svého dobrého přítele. ■