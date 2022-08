Doktorka Quinnová Jane Seymour o zesnulé Olivii Newton-John: Trpěla velkou bolestí. Popsala i jejich poslední setkání

Olivia Newton-John a Jane Seymour (vpravo) Profimedia.cz

Na kamarádku vzpomínala na stanici ITV. „Milovala život, svého manžela, svou dceru,“ uvedla Seymour.

Když se jí zeptali, zda pro ni byla smrt přítelkyně šokující, uvedla, že si popravdě myslela, že odejde dříve.

„Je to asi tři roky, pamatuji si, že jsem s ní byla a pomyslela si, že to je naposledy, co ji vidím. Byla kostnatá, křehká a trpěla velkou bolestí. Jednoduše jsem si myslela, že následující týden mě čeká ten telefonát,“ přiznala Seymour.

Její kamarádka však navzdory vážné diagnóze měla obrovskou vůli k životu. „Vydržela to opravdu dlouho. Měla velké bolesti a my, kteří jsme ji znali, jsme nechtěli, aby odešla, ale už to pro ni nebyl život,“ uvedla a popsala také jejich úplně poslední setkání.

„Nevěděla, že přijdu, spletla si den. Pořád jen opakovala, abych se podívala na kolibříky, na oblohu, na přírodu. Vychutnávala si každičký moment,“ dodala na konto zesnulé kamarádky. ■