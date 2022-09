Česká hokejová hvězda Martin Nečas stíhá všechno. Charita, luxusní dovolená, ale i párty v Praze

Martin Nečas je velký hokejový talent. Super.cz

Hokejista si užil dovolenou na luxusních Maledivách, jinak ale nepohrdne ani cestováním a objevování krás Česka. "Byli jsme na Maledivách a jinak trávíme většinu času v Česku, cestujeme tady. Střídám Prahu a Žďár, kde bydlí rodiče. Ještě možná plánujeme Londýn kvůli fotbalu, ale to uvidíme," řekl Super.cz.



Léto pro něj ale není jen zábava, ale také náročná příprava na nadcházející sezonu. "Těším se moc. Bude to pro mě výzva. Přípravy bylo dost, já už jedu nějaký devátý týden. Samozřejmě když přijedete do Česka, tak je akcí vždy hodně," prozradil Nečas, který je v jednom kole.

Na povyražení si ale přece jenom chvilku našel a vyrazil párkrát s kamarády do barů v Praze. "Byl jsem v Praze. Občas s klukama někam zajdem a užijeme si," směje se a dušuje se, že o žádné divoké večírky nešlo. "Myslím, že to bylo v pohodě. Když je co slavit, tak je to dobrý, ale letos nic moc nebylo, takže jsme byli jen tak v pohodě s kamarádama," vysvětluje. ■