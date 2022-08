Slavná herečka je po nehodě v extrémně kritickém stavu. Leží v kómatu a potřebuje operaci

Stav Anne Heche je mnohem horší, než se původně myslelo. Profimedia.cz

Americká herečka Anne Heche (53), která v pátek v Los Angeles ve čtvrti Mar Vista najela do rodinného domu a způsobila explozi, leží v kómatu v nemocnici. Její stav lékaři popisují jako extrémně kritický a poranění jsou prý daleko horší, než se původně zdálo.

„V tuto chvíli je Anne v extrémně kritickém stavu. Má závažné plicní poranění vyžadující mechanickou ventilaci a popáleniny, které si žádají chirurgický zákrok. Je v kómatu, do něhož upadla krátce po nehodě a od té doby nenabyla vědomí,“ stojí v prohlášení o hereččině stavu.

Nové dostupné záběry z pouličních kamer ukazují, že herečka těsně před nehodou málem srazila chodkyni. Bez zranění naštěstí vyvázla i obyvatelka domu Lynne Mishele, do něhož herečka nabourala, když po prvotním nárazu zařadila zpátečku a chtěla ujet.

Herečku známou z filmů Šest dní, sedm nocí či Vrtěti psem záchranáři ze zdemolovaného vozu Mini Cooper vyprošťovali přes hodinu.

Jen pár hodin předtím, než ke kolizi došlo, se odvysílal v rádiu její pořad Better Together, kde společně s moderátorkou Heather Duffy říkají, že společnost Refined (palírna vodky), která sponzorovala jednu z jejich show, jim dala alkohol zdarma.

„Každá máme před sebou láhev vodky, protože nám je poslali naši přátelé a mám dojem, že jsme jim hned v úvodu neudělaly dobrou reklamu,“ žertovaly společně.

„Dr. Rahm říkal, že mám místo vína pít vodku,“ řekla Duffy, načež Heche odvětila: „A my poslechly a pijeme ji.“

„Některé dny jsou prostě nanic a nevím, jestli to tak máte taky, ale někdy je to prostě špatný a skončí to takhle,“ svěřovala se herečka, která později prozradila, jak měla těžký týden a řešila mimo jiné, že ji lidé vyrušovali při meditaci v jejím bytě.

Zůstává ovšem nejasné, zda byl podcast natočen v pátek, kdy byl vysílán, či s nějakým časovým předstihem. ■