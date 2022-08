Muzikálová kráska se tajně vdala: Podívejte se, jak to půvabné zpěvačce u oltáře slušelo

Alžbeta Bartošová se vdala. Foto: se svolením A. Bartošové

„Byli při tom naši nejbližší, naši věrní přátelé a bylo to úžasné,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která se pochlubila i snímky ze svého velkého dne. Proběhl začátkem měsíce, a to prvního srpna, několik měsíců poté, co se pár 16. prosince loňského roku zasnoubil.

Svatba byla malá a konala se na Slovenku. Zpěvačka, která pravidelně vystupuje na prknech Divadla Broadway, oblékla klasické bílé svatební šaty s dlouhým rukávem. Jednoduchý model doplnila dlouhým závojem a velmi jí to slušelo.

Alžbeta přijala jméno svého partnera a bude se nově jmenovat Mikolášiková. ■