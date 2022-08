Z Itálie už se odstěhovala, v zahraničí ale zůstává. Tady teď krásná misska předvádí figuru v bikinách

Lucie Smatanová Foto: se svolením L. Smatanové

Při pohledu na její tělo v plavkách by málokoho napadlo, že je to už třináct let, co bodovala v soutěži krásy. Modelka Lucie Smatanová (36) byla zvolena I. českou vicemiss v roce 2009. Do soutěže by se ale s přehledem mohla přihlásit i dnes.