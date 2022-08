Žena s nejdelšími nehty přišla o svou chloubu při hrůzné autonehodě: Byla to nejtragičtější událost v životě, vzpomíná

Lee Redmond Profimedia.cz

Lee si nehty pěstovala od roku 1979 a kupodivu se jí nelámaly ani netřepily. Byly zkrátka pěkně pevné a Lee na ně byla právem pyšná. „Byla to pro mě taková výzva, abych zjistila, do jaké délky dorostou, než změní tvar,“ vzpomínala Redmond.

Jejich ostříhání stále odkládala, ale nikdy se nehtů nedokázala zbavit. Staly se její neodmyslitelnou součástí. Musela je ale samozřejmě udržovat. Denně je máčela v teplém olivovém oleji a používala zpevňovač na nehty, také je lakovala zlatou barvou, aby vynikly.

Bohužel její sen se rozplynul, když se v roce 2009 připletla k ošklivé autonehodě. Byla spolujezdkyní v autě, které ztratilo kontrolu a Lee skončila vymrštěna z vozu. Utrpěla vážná zranění, ale jako zázrakem přežila, její nehty ovšem nikoliv.

„První, co jsem viděla, když jsem se probudila, byl nehet, a hned jsem se rozplakala,“ nechala se slyšet. Laskavý neznámý je pro Lee sesbíral a přinesl jí je. Dodnes je má schované v igelitce jako připomínku dob, kdy bývala držitelkou rekordu.

A zatímco stále platí za ženu s nejdelšími nehty v historii, držitelkou aktuálního rekordu je Američanka Ayanna Williams, jejíž nehty měří 7,33 metru.

„Přijít o nehty bylo to nejhorší, co se mi kdy stalo. Myslím, že to byl můj vnuk, kdo mi řekl, že nehty byly jako moje děti. Starala jsem se o ně a pěstovala si je 30 let a přišla o ně ve zlomku vteřiny,“ posteskla si Lee, ale nakonec se se situací smířila. Nic jiného jí taky nezbývalo.

Nakonec i přiznala, že je pro ni život bez nehtů jednodušší a má mnohem lehčí ruce. Znovu už si je pěstovat nezačala. Aktuálně se věnuje hlavně rodině. Je nejen hrdou babičkou, ale už i prababičkou. ■