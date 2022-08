John Legend promluvil o smrti syna: Skutečná útěcha není, tu ztrátu budete cítit už navždy

John Legend Profimedia.cz

Hudebník John Legend (43) a jeho žena, modelka Chrissy Teigen (36), před pár dny oznámili, že jsou v očekávání . Zprávu zveřejnili necelé dva roky poté, co přišli o syna Jacka. Chrissy ve dvacátém týdnu těhotenství potratila.

Legend nyní v rozhovoru pro BBC o ztrátě syna promluvil. „Cítíte se zlomený. Žádná skutečná útěcha není, tu ztrátu budete cítit už navždy,“ uvedl. „Postupem času se to nějak rozprostře, není to tak intenzivní, ale nikdy na to nezapomenete.“

Manželé tehdy zveřejnili několik zdrcujících snímků, které ztrátu jejich syna zaznamenaly. „Váhal jsem se zveřejněním, ale myslím, že Chrissy udělala dobře. Prochází si tím mnohem víc lidí, než si kdokoli myslí, a ti mají pocit, že jsou na to sami. Bylo to silné a moudré rozhodnutí mé ženy,“ doplnil Legend.

Rozhodnutí zveřejnit, že čekají další malé, se pochopitelně pojilo s velkou nervozitou, jak se modelka svěřila. „Na každém vyšetření jsem si říkala, že když to dobře dopadne, oznámíme to. Ale pak se dostavila úleva, uslyšela jsem tlukot srdce a rozhodla se, že jsem stále velmi nervózní,“ popsala Chrissy s tím, že vše zatím naštěstí vypadá skvěle a ona se cítí výborně a plná naděje.

Manželé vychovávají šestiletou Lunu a čtyřletého Milese. ■