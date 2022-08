Kráska z Rychle a zběsile je zamilovaná až po uši. V plavkách si dopřávala vášnivé chvilky s bohatým snoubencem

Jordana Brewster měla oči jen pro svého snoubence. Profimedia.cz

Tam si se svou láskou vychutnávala vášnivé chvilky jen ve dvou. U toho je ale zvěčnili všudypřítomní fotografové. Ti zamilovaný páreček vyfotili, jak se líbá ve vlnách a užívá si prosluněnou romantiku.

Jordana se loni po třinácti letech rozvedla s manželem Andrewem Formem. S filmovým producentem vychovává dvě děti, které jí ze zdravotních důvodů odnosila náhradní matka. Jordana si záhy po rozchodu našla vlivného investora, s nímž si už brzy užije svou druhou veselku.

Půvabné herečce se daří i po pracovní stránce. Příští rok ji diváci opět uvidí už v desátém díle Rychle a zběsile, letos si pak zahrála v dramatu The Integrity of Joseph Chambers nebo komediálním seriálu The Other Two. ■