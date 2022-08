Práce snů: Pánové se mohli přetrhnout, aby mohli balit slavné modelky v bikinách do ručníku

O Irinu Shayk a Stellu Maxwell bylo dobře postaráno... Profimedia.cz

Modelky si totiž často chodily svlažit a protáhnout těla do moře a pánové vždy byli ochotně připraveni dámám poskytnout 'první pomoc' v podobě zavinutí do ručníku. Podávat jim ruku a pomáhat jim z vody, balit je do ručníků a dolévat sklenky s drinky, to byla dost možná ta nejpříjemnější činnost, za kterou dosud dostali zaplaceno.

Jak je vidět, kráskám to klape nejen po lidské, ale i po pracovní stránce, jelikož belgická modelka, jež je známá i díky spolupráci s Victoria’s Secret, se na sociální síti pochlubila novým počinem, který mají s Irinou a ještě s dalšími kolegyněmi na svém kontě.

Maxwell spolu se Shayk, holandskou modelkou s marockými a egyptskými kořeny Imaan Hammam (25) a anglickou herečkou Ellou Balinskou (25) společně nafotily plavkovou kampaň pro značku Burberry. Modelky v ní leží na pláži na luxusní dece s polštářky téže značky v titěrných bikinách a Stella dokonce pouze v plážové sukénce bez horního dílu. Je tak možné, že modelky spojily příjemné s užitečným a během dovolené si ještě střihly tuhle parádní kampaň. ■