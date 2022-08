Oddával Bílou, promluvil na pohřbu Gotta, přijal roli v Ordinaci: Hrát je jednodušší než mluvit živě v kostele, říká kněz

Zbigniew Czendlik (vpravo) si zahrál v Ordinaci v růžové zahradě. TV Nova

Czendlik není před kamerou žádným nováčkem. „Jedná se už o šestý nebo sedmý film či seriál, v němž jsem se objevil. Zatím jsem vždy hrál sám sebe,” říká k hereckým příležitostem. S tím, že práce před kamerou je pro něj jednodušší než kázání v kostele.

„Doteď, i po tolika letech, co jsem knězem, je pro mě hrát před kamerami jednodušší než mluvit živě před lidmi v kostele. Na hraní se totiž mohu v klidu připravit a vím, že když se něco nepovede, natočí se to znovu. Oproti tomu to, co řeknu během mše, už nelze vzít zpátky, takže jako farář mám i větší zodpovědnost. A před mší mám i větší trému než před natáčením,” přiznal duchovní, jehož diváci mohou vidět na kanále Voyo, který seriál vysílá. ■