Na mateřské se příliš neohřála: Houslistka Muzikářová (46) se po narození syna předvedla i v bikinách!

Markéta Muzikářová Michaela Feuereislová

Jsou to tři měsíce, co se houslistka Markéta Muzikářová (46) stala trojnásobnou maminkou. Na světě přivítala s manželem vymodleného syna, kterému dali jméno Max. První týdny s novým přírůstkem do rodiny si hudebnice užívala, jak jen může.