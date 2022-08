Olga Menzelová se v bikinách pyšní parádní figurou. Jeden z jejích receptů inspiroval i bývalou hvězdu Ulice

Olga Menzelová vypadá stále skvěle. Michaela Feuereislová

Vdova po slavném režisérovi Jiřím Menzelovi (✝82) Olga Menzelová (44) se po třech dětech chlubí krásnou figurou. Není divu, že často slýchá dotazy, jak to jen dělá, že pořád vypadá tak skvěle. Menzelová tak může směle do bikin a nemusí se vůbec bát snímek v plavkách zveřejnit. Jedním ze svých receptů, jak vypadat fit a cítit se skvěle, se sympatická dáma pochlubila svým fanouškům.

„Každé ráno, ať už jsem kdekoliv, sklenice (většinou 0,5l) teplé nebo vlažné vody s citrónem a špetkou jedlé sody - tlumí kyselou chuť citrónu. A jídlo nejdříve 30 min potom,“ odtajnila svůj recept na to, jak se cítit nejen zdravotně v pohodě Menzelová.

A důvod? „Většina potravin, které jíme, vytváří v těle kyselé prostředí. A když je tělo příliš kyselé, tlumí některé chemické reakce včetně aktivity enzymů nebo i obnovu a reprodukci buněk. Překyselený organismus vede k buněčné degeneraci, která ve svém důsledku může přivodit vážné zdravotní problémy,“ dodala Menzelová, jež kromě citronu doporučuje do pestré stravy zařadit i další zásadité potraviny. „Petržel, špenát, ředkvička, brokolice, okurka, zázvor, česnek, cibule, rajče, jablečný ocet, řepa, hruška,“ vyjmenovala.

A inspirovala i herečku Michaelu Maurerovou (42). „Když budu potom vypadat takhle, sežeru ten citrón celej i s kůrou,“ chválila herečka Menzelovou.

Té se daří i v osobním životě. S egyptologem Miroslavem Bártou tráví léto především v Česku. „A po dlouhé době si to moc užíváme. Předtím mě tedy Mirek vzal s sebou na egyptologickou konferenci do Granady, to bylo taky moc fajn. Díky Mirkovi jsem se dozvěděla o starém Egyptě spoustu věcí, které laická veřejnost neví. Je to šíleně zajímavá profese, milují to i naše děti,“ řekla nedávno Super.cz spokojená Menzelová. ■