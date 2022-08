Tereza Bebarová roky v létě jezdila na jedno místo v Chorvatsku. S tím je teď konec

Tereza Bebarová Michaela Feuereislová

Oblíbená herečka a moderátorka, kterou si i po letech všichni pamatují jako Světlanu z nekonečného seriálu Ulice, Tereza Bebarová (47), letos mění plány a nevyrazí jako každý rok do milovaného Chorvatska.

"Léta jsme jezdili do jedné chorvatské vesničky k moři, protože to tam nebylo příliš profláknuté a člověk si tam mohl v klidu najít opuštěný kousek pláže a relaxovat," svěřila se Tereza Super.cz.

Tomu je ovšem nyní konec. "To už neplatí a už i tam je hlava na hlavě, takže jsme se s Ivanem rozhodli po letech strávit léto doma," řekla Super.cz pohledná bruneta.

Rodinka však má o zábavu postaráno. "Starší dcera si užívá babičky a dědečka, mladší se vrhla na skládání puzzle a očividně na to má talent. A my s Ivanem jsme si pořídili tréninkovou gumu do bazénu, která nám umožňuje plavat na místě," prozradila Tereza.

Že je Česká republika plná krásných míst, ví i herečka, a tak letos vyřadí ze seznamu nejenom Chorvatsko, ale kompletně zahraniční dovolenou. Jaké mají tedy plány na poslední prázdninové týdny? "Prostě klasické české léto, objevujeme, jak je u nás vlastně krásně, a pořád plánujeme, kam se ještě podívat, protože těch míst je tolik," říká herečka s úsměvem. ■