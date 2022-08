Lucie Křížková oslavila 13. výročí svatby: Od manžela z vězení dostala dojemný vzkaz

Lucie Křížková na svatební fotce s Davidem Křížkem (2009) Foto: Ladislav Křivan / CNC / Profimedia

Je to třináct let, co se Lucie Křížková (37) stala vdanou paní. Výročí svatby musí modelka a moderátorka už druhým rokem slavit bez manžela. Její muž, jachtař David Křížek, si za zpronevěru odpykává trest, který mu soud nedávno ze tří a půl roku vězení zvýšil na pět let.