Agáta fandila Soukupově dceři na závodech i s mámou Žilkovou a sestrou Kordulou. Takhle to dopadlo

Agáta s maminkou a sestrou Foto: Se svolením archiv A. Hanychové

A fandění rodinného klanu se vyplatilo. Natálie vybojovala na Mistrovství ČR v parkuru třetí místo. "Byla úžasná, neuvěřitelná, fantastická. Poprvé jsem takhle fandila a držela palce na parkuru, až mám z toho odřený palce," řekla Super.cz s úsměvem Agáta, která má s Natálií i synem Soukupa Lukášem velmi hezký vztah.

S Jaromírem Soukupem přicestovala ze Španělska do České republiky v pátek. A to jen na víkend. Důvodem byly právě parkurové závody. Již zítra pár odlétá do New Yorku, kde Soukup vlastní byt. Kde budou trávit zbytek léta, zatím Agáta netuší. "Uvidíme, ale určitě se do Marbelly ještě chceme vrátit," dodala s úsměvem modelka. ■