Synové Britney Spears se s ní nechtějí vídat kvůli tomu, co sdílí na Instagramu, tvrdí její exmanžel: Zpěvačka se brání

Britney Spears na archivním snímku se syny Profimedia.cz

„Kluci se rozhodli, že se s ní teď vídat nechtějí. Je to už několik měsíců, co se viděli naposledy. Bylo to jejich rozhodnutí nejít jí na svatbu,“ překvapil tanečník, kterému Spears v minulosti pořídila dům za 10 milionů dolarů, aby měla k synům blízko.

Nechal se také slyšet, že 13 let trvající nucené opatrovnictví Britney prospělo, ale mediální humbuk se na jejich synech bohužel podepsal. Tvrdí, že chlapci svou matku sice milují, ale je jim trapně, že se na sociálních sítích objevuje polonahá.

„Snažím se jim vysvětlit, že je to třeba způsob, jakým se vyjadřuje, ale to neznamená, že to na ně nemá vliv. Je to pro ně těžké, nedovedu si představit, jaké to musí být chodit na střední,“ vyjádřil se upřímně.

Federlinova zpověď byla pro mnohé překvapením, doposud zpěvačku v jejím boji za znovuzískání svéprávnosti víceméně podporoval a zdálo se, že mají přátelský vztah. A jeho slova překvapila zjevně i zpěvačku samotnou, která se neváhala vyjádřit na sociální síti.

„Je mi smutno z toho, že se můj bývalý manžel rozhodl veřejně propírat můj vztah s našimi dětmi,“ rozepsala se. „Jak všichni dobře víme, vychovávat náctileté chlapce není snadné. Znepokojuje mě, že se zmiňuje můj Instagram. Všechno začalo dávno předtím. Dala jsem jim všechno. Byla to moje matka, kdo mi řekl, že bych je měla nechat žít s jejich otcem. Říkám to, protože můžu,“ bránila se zpěvačka.

Syny Britney odebrali a svěřili do péče jejich otce, když přišla o svéprávnost a jejím opatrovníkem se stal její otec Jamie. Se syny se ukazovala zřídka, ale prý měli dobrý vztah. Zároveň na ně Federlinovi platila alimenty ve výši 20 tisíc dolarů měsíčně (téměř půl milionu korun). Tanečník v minulosti sice žádal o navýšení, protože mu nestačily, ale otec Britney, který spravoval také její majetek a finance, byl proti. Aktuální výše alimentů není známá.

Údajným důvodem, který se doposud uváděl, proč Sean a Jayden nešli na matčinu svatbu se Samem Asgharim, mělo být, že zkrátka nestáli o mediální pozornost. ■