Chce dokázat, že i vymakané tělo může být sexy: Česká Xena Mašlíková ho předvedla v prádle

Hana Mašlíková Foto: Aneta Kupcová

"Aneta mi naposledy fotila těhotenské snímky, to už je pět let. Známe se dobře a její fotky a styl miluju," řekla Super.cz Mašlíková. "Z fotek jsem nadšená. Aneta vystihla přesně to, co jsem chtěla. Chtěla jsem ukázat, že i svalnaté tělo může vypadat žensky," řekla Super.cz Hanka.

Hanka letos bojovala na Mistrovství světa v bikini fitness, kde skončila na třetím místě a zlato si odnesla v kategorii začátečníci. S náročnými tréninky ale po soutěži nepřestala. Trénink má pětkrát týdně.

"Volno si dávám vždy jednou týdně o víkendu. Ale jinak je to droga. Miluju to. Už si bez toho život neumím představit," přiznala. Že by se chystala na další soutěž? "Nikdy neříkej nikdy. Já bych se tomu nebránila, uvidíme. Pořád je co zlepšovat a já výzvy miluju," dodala moderátorka. ■