Jak dopadla její postava po návštěvě Ameriky a fast foodů? Bára Mottlová se ukázala v plavkách

Bára Mottlová Super.cz

Herečka Barbora Mottlová (36) se vrátila z dámské jízdy v New Yorku o pár kilo lehčí. Zatímco většina turistů se z Ameriky po náletech do fast foodů vrátí zakulacená, Bára je ve skvělé kondici.

"Za den jsme ušly s Evou Decastelo (43) asi dvacet kilometrů, bylo strašný vedro, asi se to nějak povedlo. Cítím se opravdu fit, je to zvláštní, sama jsem tomu nevěřila, ale je to tak," řekla Super.cz Mottlová.

Ještě to prý ale není finální forma. "Ještě bych chtěla víc zpevnit, zhubnout, ale cítím se skvěle. Makám na tom, běhám, cvičím. Doufám, že mi to chvíli vydrží. Se mnou je to nahoru dolů," upřesnila herečka na soustředění Muže roku.

Bára je momentálně single, žádného finalistu si ale nevyhlídla. Zatím. V minulosti chodila s vítězem mužské soutěže krásy Josefem Kůrkou. "Opakovaný vtip není vtipem," směje se. "Nikdy neříkej nikdy. Ale je fakt, že já obvykle nebrousím po hezkých vyrýsovaných klucích. Spíš hledám chlapa, který bude naladěný na stejné vlně, bude se mnou rezonovat," vysvětluje.

"Rezonovat znamená, že budeme mít společný pohled na život, bude mít stejně rád jídlo, cestování, společnost, ale i domácí válení. Potřebuju chlapa, který nemá potřebu si něco dokazovat. Je pro mě víc sexy pokora než v garáži lambo," dodala Mottlová. ■