Po téměř šesti týdnech jsou v Praze: Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se ale v Česku moc neohřejí

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Foto: Se souhlasem A. Hanychové

Influencerka a modelka Agáta Hanychová (37) s partnerem Jaromírem Soukupem (53) se po šesti týdnech strávených ve španělské Marbelle vrátili do Čech. V Praze se ale moc dlouho nezdrží. Už začátkem příštího týdne zase odlétají, tentokrát do New Yorku.