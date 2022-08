Televizní hvězda skončila v nemocnici: Po pohřbu jejich dcery, jež zemřela při porodu, ji měl napadnout partner

Lauren Goodger byla napadena, policie zatkla jejího partnera. Profimedia.cz

Jako by toho už tak neměla dost! Policie zatkla Charlese Druryho, partnera televizní hvězdy Lauren Goodger. Podle deníku The Sun ho vzali do vazby ve čtvrtek, v brzkých ranních hodinách poté, co měl fyzicky napadnout svoji partnerku. Lauren skončila s vážným poraněním obličeje v nemocnici, kde ji vyslýchala policie.