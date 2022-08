Zazvonil zvonec a velké lásky je konec: Kim Kardashian se po 9 měsících vztahu rozešla se svým zajíčkem

Vztah Kim Kardashian a Peta Davidsona je prý minulostí. Profimedia.cz

Jak je známo čtyřnásobná maminka a podnikatelka sídlí v LA, zatímco komik přes celý kontinent v New Yorku. Na léto se navíc odebral ještě dál, a sice do Austrálie, kde natáčí snímek Wizards!.

Kim se mezitím věnuje dětem a stále se rozvádí s Kanyem Westem, otcem North, Sainta, Chicago a Psalma. „Rozvod se hýbe. V pohodě si dělí rodičovské povinnosti,“ dodal zdroj k věci.

Vztah s Davidsonem se provalil loni v listopadu a hvězdný pár působil opravdu šťastně a zamilovaně. Poznali se při natáčení show Saturday Night Live, kde Kim hostovala a Pete donedávna působil pravidelně.

Kardashian ze začátku trochu mlžila a detaily jejich seznámení a románku si nechala až na první řadu rodinné reality show Kardashianovi, kterou nově uvedlo Hulu a u nás Disney+.

Vztah si prošel také zkouškou v podobě šikany od Kanyeho Westa, který se do své ex a komika nevybíravě veřejně pouštěl. Dost neobratně se tak snažil Kim získat zpátky. To se mu ale nepodařilo, i když nyní si možná mne ruce.

Davidson by se dle traileru měl také objevit v druhé radě Kardashianových po boku Kim. Fanoušci se už nemohli dočkat, televizní hvězdě štěstí s o 13 let mladším Petem nesmírně přáli. ■