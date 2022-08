Co se stalo s Vendulkou utěšitelkou z Básníků? Eva Jeníčková po brutálním zranění prosí o pomoc, aby zase mohla chodit

Eva Jeníčková Foto: archiv FTV Prima

„Zase budu chodit: Dlouhé zotavování po úrazu způsobeném pitbuly,“ stojí na stránce charitativní organizace gofundme.com, kde se Eva, která žije v USA, snaží vybrat peníze na pokrytí šílených zdravotních výdajů. Její kamarádka Venetia Phillip, která sbírku jejím jménem založila, zde také popsala, co se Evě přesně v únoru 2018 stalo.

Herečka byla na procházce ve Venice v Kalifornii se svým pejskem jménem Gioia, když se k ní přiřítili dva pitbulové a porazili ji.

„Jeden mi přišpendlil levou nohu, druhý mě vystřelil do vzduchu, kde jsem se otočila a dopadla na pravý bok s levou nohou složenou pod pravou,“ popsala Jeníčková.

Majitelé psů tam Evu nechali ležet a zmizeli, a tak jí nezbývalo než se v slzách a ukrutných bolestech odbelhat domů. Osudovou chybou bylo, že se hned neodebrala k lékaři, ale tehdy ještě ani netušila, jak vážné zranění si přivodila. Měsíc stále kulhala a bolesti neustupovaly.

Když se konečně odhodlala nechat vyšetřit, lékaři jí prý po dva roky nedokázali pořádně diagnostikovat. Dokonce doporučovali výměnu kyčle. „Byl to strašný pocit. Nechápala jsem, proč by to najednou mělo být potřeba. A především jsem cítila, že se mýlí,“ uvedla Jeníčková. A měla pravdu.

Po rozsáhlých rehabilitacích konečně našla odborníka, který odhalil, v čem byl problém. „Měla jsem čtyři úplně natržené svaly v pravé kyčli. Střední hýžďový sval, který je hlavním nositelem tělesné hmotnosti, byl zcela odtržen, ztenčil se a chirurg musel použít dárcovskou šlachu, aby ho znovu připevnil. Utrhly se mi všechny tři hamstringy v zadní části nohy, spojené doslova jen drobounkou nití se spodní částí pánve,“ popsala brutální diagnózu.

Lékaři jí řekli, že dva roky v podstatě chodila na ničem. Kvůli tomu se přidaly další zdravotní problémy jako vyhřezlá ploténka v bederní části páteře. Kdyby prý absolvovala výměnu kyčle, skončila by na vozíku. Eva konečně podstoupila 3,5 hodiny dlouhou operaci, po které se v klidu na lůžku zotavovala 12 týdnů.

Eva stále není schopná nést svou tělesnou váhu, rehabilituje tedy se speciálním přístrojem, který kompenzuje tělesnou hmotnost a posiluje svaly. Taková léčba je ale nesmírně nákladná. Phillip vzdala kamarádce hold za její hrdost a odhodlání se uzdravit, přiznala ale, že by se Evě hodila finanční pomoc. Proto založila sbírku, jejímž cílem je vybrat 50 000 dolarů, tedy cca 1 200 000 Kč na léčbu pro Jeníčkovou.

Na léčbu už totiž padly veškeré její úspory, a tak se musela zadlužit, protože pochopitelně stále nemůže pracovat. Ačkoliv se snaží částečně učit online a hledá další možnosti přivýdělku, její možnosti jsou velmi omezené.

„Vždycky jsem měla pocit, že musím být soběstačná. Ale tohle mě naučilo, že se zraněními a nemocemi to není vždy možné. Učí vás to pokoře a vděku za lidi, kteří se o vás starají, chápou a pomáhají jakýmkoli způsobem. Moc si jich vážím a miluji svou rodinu a přátele,“ nechala se slyšet herečka. ■