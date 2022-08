Z herečky influencerkou: Veronika Žilková se obula do cvičení na sociální síti. Co říká na hejty?

Veronika Žilková Michaela Feuereislová

"No já jsem hrozně ráda, protože opravdu je to třeba 20 tisíc lidí, co se mnou cvičí. Takže si připadám, že jsem jako ty ženy," směje se Veronika Žilková. Výrazem "ty ženy" má na mysli influencerky, které ovládají sociální sítě se svými cvičícími videi.

S pořádnou dávkou energie už se narodila, jak sama říká, ale pochvala ji vždy potěší! "Ony vždycky říkají: 'nebejt vás, tak se nedonutíme'," vysvětluje herečka, se kterou jsme se potkali na posledním natáčecím dnu filmu Světýlka. "Dokonce jsem jednou cvičila s kluky ze štábu, kteří se mi tam přimotali a chtěli se mnou cvičit," popisuje se smíchem Veronika.

Instagram je její vášní, a co se nenávistných komentářů týče, těch má jako šafránu. "Strašně mě to baví. Já ty špatný (komentáře) skoro žádný nemám. Když se tam nějakej objeví, tak já úplně přesně vím, ze kterých kruhů to je. To je ani ne jedna ku sto tisícům. Prostě tam ty negativní nejsou," pochvaluje si Žilková svoji komunitu, kterou si na sociální síti vybudovala.

Když už se nějaký hejt přece jen objeví, většinou není na její osobu, ale na Martina Stropnického (65). "Občas se tam objeví nějakej politickej… Na zpětnou politickou kariéru Stropnickýho, a o tom ani vůbec nechci mluvit," uzavírá rozhovor pro Super.cz. ■