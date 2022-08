Veronika Žilková nemá o nápadníky nouzi: Nabídky na rande se jen hrnou. A nejen ty!

Veronika Žilková Foto: archiv Divadla Broadway

Veronika Žilková (60) již sice netvoří pár s Martinem Stropnickým (65), ovšem o zajímavé nabídky od mužů nemá nouzi. "Na Instagramu mám spoustu nabídek na rande, k sňatku, a to teda je velmi zábavný," pochlubila se Super.cz Veronika. Nás samozřejmě zajímalo, co jí muži píší. "Mně napíše autobusák, že se prostě rozhodl, že si mě vezme, a ať počkám na zastávce v nějaké vesničce," vypráví herečka, která je v neuvěřitelné formě.

U nabídek k sňatku to ale zdaleka nekončí. "Nebo mi napíše pán: Já si vás velmi vážím jako herečky. Od My všichni školou povinní jste má nejoblíbenější herečka, mám takový dotaz, za kolik byste se mnou měla sex?" práskla Žilková a zároveň podotkla, že jí nikdo nepíše neslušně, ba naopak!

"Vždycky to je milá paní Žilková. Není tam žádný jako Verčo tohle, oplzlí nejsou. Oni velmi zdvořile žádají o nějaký bližší kontakt. Třeba vážená paní Žilková, jsem instalatér a taky kouč. V životě mi vždycky pomohla dvě slova: prosím a děkuji. Takže prosím vás, vyspala byste se se mnou? Děkuji za odpověď," vypráví se smíchem.

Jestli ovšem čekáte, že si Veronika s muži dopisuje, jste na omlyu. Odpovědi se od ní zřejmě žádný muž nedočká. "Ne, neodpovídám, ale je to roztomilý," oceňuje odvahu svých fanoušků herečka. A šla by někdy s někým na opravdickou schůzku? "Určitě ne, ale jsem ráda, ať píšou. Já se nikomu nesměju, oni ani nevědí, jakou mi udělají radost, když mi prostě napíše někdo, kdo je o dvacet let mladší než já, a zve mě na oběd, na kafe, na projížďku na lodičce," svěřila se Žilková. ■