Veronika Žilková otevřeně: Jsem ráda, že z naší rodiny zmizlo spoustu členů. A jak to má se Soukupem?

Veronika Žilková Michaela Feuereislová

Nás zajímalo, jak celou tuto situaci vnímá sama Veronika. "Tak já jsem moc ráda, že z naší rodiny, která se vlastně rozpadla, zmizlo spoustu členů," prozradila Super.cz. "S dědečkem Stropnickým zmizely i jeho děti z prvního manželství a já jsem hrozně ráda, že se ta rodina zase zaplnila," dodala herečka.

K Jaromíru Soukupovi má Žilková evidentně pozitivní vztah a lásku Agátě, která po jeho boku září, přeje. "My teď máme Jaromíra a jeho děti. Najednou jsou ty židličky už zase obsazený, což je fajn. Takže já jim držím palce," říká.

"Jsem moc ráda. Mně kdyby to někdo řekl v dubnu, že budu snídat s Jaromírem Soukupem, a že budou jeho velké děti chodit na pláž s Miou, tak řeknu: No, dobře, a ještě nějakou pohádku umíte?" směje se a dodává: "Prostě to tak je, ten život přináší nečekané věci. Nečekaný rozchod a nečekaný příchod."

Herečka dokonce prozradila, že si přeje, aby jich v rodině bylo co nejvíc. "Držím nám všem palce, aby nás v rodině přibývalo a neubývalo, protože my jsme velká rodina a máme velkou náruč," říká. "A když se tam někomu nelíbí, tak ať jde," dodává se smíchem. ■