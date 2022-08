Tyto hollywoodské hvězdy hořce litují zákroků v obličeji. Podívejte se, jak vypadaly dřív

Linda Evangelista Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jane Fonda (84)

Jednou z nejznámějších hvězd, která přiznala, že lituje faceliftu, který před lety podstoupila, je Jane Fonda. Přiznala, že kdyby měla jít na zákrok znovu, neudělala by to. „Mám za sebou facelift a přestala jsem s tím, protože nechci vypadat pokřiveně. Nejsem pyšná na to, že jsem ten jeden podstoupila,“ řekla magazínu Vogue. „Ale stalo se, přiznávám to,“ dodala s tím, že na další nešla, aby se na těchto procedurách nestala závislá.

Jennifer Grey

Hvězda filmu Hříšný tanec si v roce 1989 nechala upravit nos. „Bylo běžné, že jste si měnili příjmení...a také nosy, abyste mohli být herci. Nebo být považováni za hezké.“ S prvním výsledkem byla herečka spokojená, poté se ale dostavily komplikace a musela podstoupit další úpravy, po nichž prý vypadá úplně jinak. „Na operační sál jsem šla jako celebrita a vycházela anonymně,“ uvedla dokonce. „Byla to pekelná plastika. Budu tou kdysi slavnou herečkou, kterou dnes kvůli plastice nosu nikdo nepozná,“ litovala svého rozhodnutí.

Britt Ekland

Švédka, která se proslavila jako Bond girl, dlouhých 20 let chodila na výplně rtů. V pořadu Loose Women ale řekla, že má pocit, že jí to zničilo vzhled a zruinovalo obličej. Tehdejší konání označila za největší životní chybu. „Když se podívám na fotky z doby, než jsem to udělala, vypadala jsem velmi dobře. To ale vidím až teď, tehdy jsem to neviděla,“ uvedla herečka.

Linda Evangelista

Jedna ze supermodelek devadesátkové éry podstoupila v roce 2016 kosmetickou proceduru v obličeji, která jí dle jejích slov tvář „zničila“. „Stal se opak toho, co slibovali. Tukových buněk přibylo, neubylo, a navzdory dvěma bolestivým korektivním operacím jsem zůstala permanentně zdeformovaná,“ uvedla Evangelista. „Zůstala jsem, jak mě média popsala, k nepoznání,“ dodala modelka. Na společnost dokonce poslala právníky, spor skončil nedávno dohodou.

Bella Hadid

Modelka podstoupila úpravu nosu v pouhých 14 letech a jak nedávno svěřila, velmi toho lituje. Tehdy však měla pocit, že není dostatečně hezká, srovnávala se se starší sestrou Gigi, a považovala se za „tu ošklivější“. „Tohle o mně lidé opravdu říkali. A bohužel, když to slyšíte tolikrát, uvěříte tomu,“ svěřila modelka magazínu Vogue.

Courteney Cox



Role Moniky v seriálu Přátelé ji proslavila a byla v ní nádherná. Sama Cox si to ale o sobě nemyslela a kvůli tehdejšímu vzhledu trpěla. Po konzultaci s lékařem, který ji v úpravách povzbuzoval, proto začala s výplněmi. „Stalo se to poté, co jsem šla za lékařem a on řekl, že vypadám skvěle, ale že by pomohla injekce tady a tamhle,“ popsala svou zkušenost.

Přiznala také, že se dostala do jakéhosi začarovaného kruhu, ve kterém zkoušela stále nové doktory a opakovaně si obličej nechala vylepšovat. „Ani vám to nepřijde, protože to je postupné. Dokud se na sebe jednou nepodíváte a neřeknete si: ‚Sakra, tohle nevypadá dobře‘.“ V roce 2017 si herečka všechny výplně nechala odstranit.

Gwyneth Paltrow

Herečka dlouhé roky tvrdila, že zákroky nepodstupuje, v roce 2013 ale přiznala, že nějaké zkušenosti přece jen má. „Zkouším spoustu věcí. Ale už nikdy ne botox, protože jsem vypadala šíleně. Jako Joan Rivers!“ popsala svou zkušenost. Loni se o zákroku rozmluvila o něco víc. „Poté, co jsem oslavila čtyřicítku, jsem měla krizi středního věku. Šla jsem proto za doktorem a byla to tragédie. Měla jsem modřiny, čelo jsem měla úplně tuhé a vůbec jsem nevypadala jako já,“ dodala herečka. ■