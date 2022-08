Pánové, máte šanci. Blondýna, nebo brunetka? Jedny z nejznámějších českých sester jsou teď obě single

Natálie Grossová Super.cz

"Dovolená po rozchodu pomohla, byli jsme spolu docela dlouho, teď jsem single, je to takové divné. Ale užívám si to moc," řekla Super.cz Natálka. "Byla jsem zvyklá na nějaký stereotyp a teď to je jinak. Trávím hodně času se ségrou, maminkou, tohle léto je top," usmívá se Natálie.

Zatím prý stále není nikdo, kdo by ji zaujal. "Nikdo v hledáčku není, chci být na chvíli sama, abych si to užila, abych se mohla soustředit na sebe a svoji tvorbu. Budu vydávat i písničku o té situaci, která se mi stala. Vypsala jsem se z pocitů, které jsem měla. Každý rozchod je nepříjemný, přeji Danovi jen to nejlepší," dodala Grossová. ■