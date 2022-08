Tajemství plochého bříška Kim Kardashian odhaleno: Bolí to, ale stojí to za to, libuje si televizní hvězda

Kim Kardashian Profimedia.cz

Nedávno podstoupila proceduru zpevnění kůže na břiše, která zahrnovala jehlový laser. Podělila se i o fotku zarudlého bříška. „Řekla bych, že je to můj oblíbený laser, ale bolí to,“ popsala ji. „Ale stojí to za to,“ dodala nadšeně.

Kim se netají tím, že holduje laserům nebo jehličkování v rámci omlazujících a zpevňujících procedur. Ale protože je čtyřnásobná máma a podnikatelka, termíny v kosmetických salonech si rezervuje zásadně na pozdní večerní hodiny, když jsou všechny její ratolesti v postelích.

„Opravdu mi záleží na tom, abych vypadala dobře,“ rozpovídala se v rozhovoru pro Allure. „Záleží mi na tom asi víc než 90 % lidí na planetě. Ale není snadné se udržovat, když jste máma a na konci dne jste vyčerpaná, nebo k tomu třeba i chodíte do školy,“ nechala se slyšet Kim, která nedávno úspěšně získala titul na právnické škole, takže o studiu při práci a péči o rodinu něco ví.

Bohužel ale neexistují zázračné procedury, které by vyřešily každou „vadu na kráse“. Kim odjakživa vadí její ruce, které jí připadají vrásčité a doslova odporné. Naučila se s nimi ale žít.

„Jsem smířená s tím, že nejsem dokonalá, nikdy jsem nebyla. Ale to, že stárnu, neznamená, že se o to přestanu snažit. Jednou ale dospějete do fáze, kdy si řeknete, že zdraví je přednější,“ dodala. ■