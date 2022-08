Lela Ceterová vrací úder. Reakce novomanželky Karlose Vémoly na sebe nenechala dlouho čekat! Tohle vzkázala Bubílkové

Lela Ceterová Herminapress

"Krampol oddal Vémolu, i když na to nemá oprávnění. Nový slib novomanželů bude vypadat takhle," napsala Bubílková k videu, kde pózuje se závojem svatební kyticí, vedle ní stojí "ženich", který má přestavovat Vémolu. "Slibujeme před Bohem a Krampolem, že si nebudeme věrní," říká na videu moderátorka.

Reakce Lely Ceterové na sebe nenechala dlouho čekat. Tohle horkokrevná Slovenka vzkázala Bubílkové.

"Dobrý den, paní Bubílková. Děkuju za tuto parodii, ale musím říct, že pro mě a mého muže či naše známé je toto spíš smutné než veselé. Jsem pro každou srandu, umím se zasmát i mnohým parodiím, ale pro nás znamenala naše svatba životní krok a dělat si srandu z takto vážné věci, je pro nás opravdu úplně ubohé," vzkázala Lela moderátorce.

Stejně jako Radka Třeštíková si myslí, že jde Bubílkové jen o to na sebe poutat pozornost.

"Zviditelňovat se dá i jinak než na úkor druhých. Máme dvě malé děti, které se jednou možná k tomuto videu dostanou a určitě to pro ně bude smutný zážitek. A to, že jste do parodie zakomponovali dítě - naši Lili, je ještě více ubohé. Vždy jsem vás brala jako dobrou komičku, o to víc, že jste Slovenka. Velmi jste mě jako člověk zklamala," dodala Lela Ceterová. ■