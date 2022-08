Seznamte se, tenhle muž je majitelem největších prsních implantátů v Česku

Jan Šimša Foto: Se souhlasem J.Šimši

„Líbily se mi velký rty a prsa. Postupem času jsem zjistil, že to můžu nosit a že takový můžu být. Pro někoho je normální vypadat standardně a pro mě je normální vypadat takhle. Jdu si za tímto snem, vše má svůj čas a bude to stát ještě hromadu peněz,“ svěřil se Super.cz.

Negativní reakce nevnímá. Ví, že hejty mu naopak přináší popularitu, protože se o něm mluví. V počátcích jeho razantní změny ho nejvíce trápilo, jak to všechno přijme jeho okolí. „Bál jsem se, že o skoro všechny přijdu, a to se stalo. Proto mi ten začátek trval tak dlouho, že jsem se bál. Lidé netušili, co se se mnou děje, proč to dělám a tak. Jejich otázka byla - proč?“

Teď je majitelem největších prsních implantátů v Česku. „Šel jsem z nuly na 1235 ml a chtěl bych to hodit na 1600 ml.“ Svůj vzhled ale jako překážku k seznamování nevnímá. „Není pravda, že bych žádnou holku nemohl mít. Píše mi hodně holek, ale spíš mám ten standardní problém najít si správný match, s někým, kdo mi povahově, životním stylem sedí,“ dodává Honza Šimša, instagramovým fanouškům známý jako bratzdoll__official. ■