Známá zpěvačka si oholila hlavu: Nikdy jsem neměla mít vlasy, vysvětlila fanouškům

Černá hříva je minulostí. Profimedia.cz

Šestadvacetiletá držitelka Grammy, která se proslavila hitem Say So či spoluprací s hvězdami jako Ariana Grande, The Weeknd či Nicki Minaj, se ve svém vysílání svěřila: „Mám pocit, že jsem stejně nikdy neměla mít vlasy. Nelíbí se mi mít vlasy,“ překvapila svým odhodlaným tvrzením s tím, že o novém sestřihu dlouho přemýšlela a od té doby, co si ostříhala vlasy, je ‚posedlá‘ svým novým vzhledem.

Zpěvačku, vlastním jménem Amala Ratna Zandile Dlamini, na sociální síti sleduje přes 24 milionů lidí.

„Nedokážu říct, od kdy jsem to cítila. Asi od začátku svého života jsem si říkala, že je všechno v pohodě, jen se mi nelíbí mít vlasy,“ doplnila Doja Cat, která kdysi nosila dlouhou hřívu a docela často experimentovala s různými účesy a copánky. ■