To je on! Sexy Iva Kubelková a její muž George Jirásek oslavili 20 let. Takhle si užívali ve vlnách

Iva Kubelková s partnerem Georgem Jiráskem

Iva s fanoušky sdílela fotku, na které je s partnerem, a prozradila, jaký je její recept na šťastný vztah.

"IVA20 je slevový kód na 20letý vztah, který jsem na začátku našeho vztahu zadala do systému. Tak ho posílám všem, kteří to potřebují," vtipkuje na začátku Iva a přiznává, že vztah není jen radost, ale někdy i pěkná starost.

"20 let spolu! 20 let mě nese na svých bedrech. Láska, respekt a vzájemný obdiv. Zní to tak snadně a není. Najít v životě spřízněnou duši, se kterou můžete tvořit pár, a vytvořit rodinu je dar a já si ho vážím," dodává pokorně a pro případné závistivce má jasný vzkaz: "A nikdo mi to nezkazí. Přeji to všem."

Hvězdná moderátorka prozradila, co ji na jejím partnerovi nejvíce imponuje. "Můj partner je moudrý empatický člověk s obrovským nadhledem," řekla Super.cz. U společné fotografie se otevřela víc, než je u ní zvykem, a přiznala, že v partnerství nejde jenom o trpělivost a kompromis, ale chce to ještě něco navíc.

"Samozřejmě že to chce trpělivost a oboustranné kompromisy, ale pevná víra, že vaše společno má smysl, vás vždy udrží." Jako mediálně známá osoba si vyslechla nesčetně nevyžádaných rad na svůj vztah, a i na tohle má Iva jasnou odpověď. "A kdo vám v tomto směru může radit? Nikdo! Žijte to, co cítíte. To, co je mezi vámi, víte jen vy."

Toto speciální výročí slaví téměř měsíc! "Slavíme prakticky celý červenec, nejdříve v Paříži a pak v Řecku," prozradila Iva. ■