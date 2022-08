Poprvé od pátého potratu ve společnosti: Televizní hvězda odrovnala přítomné svým dekoltem

Aisleyne Horgan-Wallace Profimedia.cz

Tam vynesla černé šaty s tak hlubokým výstřihem, že byla okamžitě středem pozornosti. Pyšní se totiž velmi bujným dekoltem a moc jí to slušelo.

Aisleyne, známá mimo jiné z reality show Big Brother, oznámila smutnou zprávu v pondělí. „Pokaždé je to bolestivé, ale tentokrát obzvlášť,“ sdílela na sociální síti ke ztrátě miminka. Nejednalo se totiž o její první.

Během snahy stát se maminkou totiž přišla o dítě už celkem popáté. Lékaři zjistili, že trpí vzácnou krevní nemocí, která jí brání plody donosit. Tentokrát se ale na miminko obzvlášť těšila.

„Každý ví, že už jsem si tímhle prošla. Ale nikdy jsem se netěšila víc než teď. A tatínek také,“ poukázala na partnera, kterého zatím světu nepředstavila.

„Když žena potratí, všichni litují ji, ale co když je i otec zdrcený. Miloval to miminko a těšil se, až ho pozná, bude ho moci držet, chránit, zabezpečit. Líbal mi bříško každý večer. A teď je zlomený. Nejen já,“ rozepsala se blondýnka s tím, že už nejspíš přijde o rozum.

V červnu navíc v rozhovoru pro deník Sun vyjádřila obavy, že jí ubíhá čas, který má na to, aby se stala matkou. „Začínám trochu panikařit a myslet si, že se mi to nikdy nesplní. Hodiny tikají. Nezbývá mi než doufat a modlit se, že jsem to neodkládala moc dlouho, a ještě se stane zázrak,“ nechala se slyšet. ■