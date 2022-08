Osudová role Petry Černocké: Kudy létala Saxana a proč byl zničen vstup do pohádkového světa?

Petra Černocká v legendární roli dívky na koštěti Saxany Foto: reprofoto Dívka na koštěti

Ještě než do východočeské metropole vyrazíte, pročtěte si, co zajímavého je v městě světoznámého perníku k vidění. Dobrým průvodcem vám může být podcast Výlety za klasikou na rádiu Classic Praha. Krom faktických informací o Pardubicích si skrze podcast jednoduše pustíte i dobře známé písničky z pohádkových filmů. Včetně těch z filmu Dívka na koštěti.

O tom, že právě píseň (a role) Saxany byla pro herečku Petru Černockou (72) osudová, není pochyb. O roli přitom usilovalo více dívek, hereček i zpěvaček. Mezi nimi i například Milena Steinmasslová (67) nebo Věra Špinarová (✝65). Ta i po letech litovala, že hlavní roli nezískala ona. Zejména pak v době, kdy viděla, jakou popularitu role Saxany Petře Černocké vynesla. Špinarová v rozhovorech často zmiňovala, že hit o čarodějnici Saxaně mohl být její, bohužel jí ale zbyly jen oči pro pláč.

Skok, který pravá Saxana nezvládla

Petra Černocká ale nakonec režiséra Vorlíčka okouzlila nejvíce. A to i přesto, že komplikovala natáčení. V jedné ze scén, kdy Saxana vyskakuje z okna pro šalvěj přeslenitou neboli babské ucho, musela být nahrazena dublérkou. Nejednalo se ale o profesionální kaskadérku, ale o kolemjdoucí školačku, která byla Černocké podobná. Režisér ji přesvědčil, napsal jí dokonce i omluvenku do školy a mladá studentka do měkkých matrací z okna nakonec opravdu vyskočila.

Natáčení filmu probíhalo po celých Pardubicích, je možné proto zahlédnout Zelenobranskou ulici vedoucí na Pernštýnské náměstí, Sukovu třídu, Zborovské náměstí s kasárnami a také školu na Staňkově ulici, odkud probíhal zmiňovaný skok. Děj se odehrával i na třídě Míru v pozadí s dominantou Pardubic, Zelenou bránou, a také na nedaleké Kunětické hoře.

Jak se bude jmenovat?

Velkým oříškem bylo i jméno dívky na koštěti. Pohádkový film měl být určen mladším divákům, teenagerům. Proto tvůrci chtěli, aby jméno nějakým způsobem odráželo slovo sex, což ale bylo v roce 1971 nemyslitelné. Přeskupováním a hraním s písmeny nakonec vzniklo jméno Saxana a její hvězda mohla začít strmě stoupat.

Kašna, kterou byste hledali marně

Ve filmu Dívka na koštěti si filmaři natáčecí místa upravovali podle svých potřeb. Pokud byste tedy při vašem výletě do Pardubic hledali kašnu, která spojuje pohádkový a obyčejný svět, budete po náměstí bloudit navěky. Dekorace, která vznikla v barrandovských ateliérech, byla na Pernštýnském náměstí umístěna jen dočasně a po dokončení filmu byla odstraněna.

Ovšem filmová škola byla školou skutečnou. Stále stojí a jmenuje se Základní škola Staňkova. Tak neváhejte, vyrazte do Pardubic a ponořte se do vzpomínek na milovanou Saxanu a připomeňte si písně z jedné z nejoblíbenějších pohádkových komedií na Výlety za klasikou. ■